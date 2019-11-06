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В Одессе студент погиб на футбольном поле – на него обрушились ворота

13:08, 06 ноября 2019
Происшествия
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В Одессе во время игры в футбол погиб иностранный студент / фото Думская

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Как сообщает «Думская», студент из Туркменистана Сахетгелди Д. пошел на стадион «Спартак», чтобы поиграть в футбол с друзьями.

Трагедия предположительно произошла, когда парень, стоя в воротах, решил размяться и повис на них. Конструкция не выдержала веса и обрушилась на него.

«Там была очень серьезная травма позвоночника, в результате которой наш студент скончался на месте происшествия. Хороший был парень, очень интеллигентный, страшное горе», — рассказал журналистам ректора вуза Алексей Чебыкин.

Ранее сообщалось, что в городе Черноморск Одесской области школьник  совершил самоубийство, выбросившись с 16-го этажа.

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Теги: #Одесса#гибель#студентыпогода в Одессе