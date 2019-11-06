В Харькове произошла стрельба: один человек ранен, 14 – задержаны

Мужчина с ранениями живота, предплечья и ноги госпитализирован.

Во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла стрельба, вследствие чего один человек получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Инцидент произошел на улице Валентиновской. Очевидцы рассказали, что возле спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой.

В результате происшествия в больницу с ранениями живота, предплечья и ноги госпитализировали 30-летнего мужчину. Ему оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Кроме того, повреждения получил также автомобиль Mitsubishi.

На месте происшествия полицейские изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование. Для выяснения всех обстоятельств в отделение полиции доставили 14 человек.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области за развращение 7-летней девочки полицейские задержали его 37-летнего родного дядю.