В Харьковской области задержан мужчина за развращение 7-летней племянницы

Злоумышленник год назад освободился из мест лишения свободы.

В Харьковской области за развращение 7-летней девочки полицейские задержали ее 37-летнего родного дядю.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 4 ноября к правоохранителям обратилась 28-летняя жительница поселка Безлюдовка, которая сообщила, что родной брат совершил в отношении ее 7-летней дочери развратные действия.

По месту жительства заявительницы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который год назад освободился из мест лишения свободы, а последние несколько недель жил у сестры.

«Во время досудебного расследования следователи установили, что вечером женщина уложила девочку и 3-летнего сына спать и ненадолго ушла из дома. Когда заявительница вернулась, то увидела, что ее брат лежит возле детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке. Женщина сразу вызвала полицию», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса ("развращение несовершеннолетних"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Следственные действия продолжаются. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.