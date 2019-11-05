В Одессе четверо подростков сбежали из приюта, чтобы попасть на похороны убитой школьницы

Пока неизвестно, возвращены ли несовершеннолетние обратно в центр реабилитации.

В Одессе четверо подростков сбежали из приюта, чтобы попасть на похороны убитой в пригороде школьницы Дарьи Дробот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила начальник службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

Вчера Главное управление Национальной полиции сообщило о том, что 4 ноября из детского учреждения, расположенного в Киевском районе города, самовольно ушли четверо подростков: Карина Орленко, 2006 г. р., Анна Стельмах, 2003 г. р., Даниил Стамов, 2006 г. р., и Максим Соколаш, 2004 г. р.

Как выяснилось, побег совершен из коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации» Одесского горсовета, расположенного на улице Героев Крут.

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Сегодня Никандрова сообщила, что сбежавшие из приюта подростки сегодня были на похоронах 14-летней Дробот, которая проживала в Суворовском районе Одессы. Как отмечается, якобы одна из сбежавших девочек дружила с погибшей.

Пока неизвестно, возвращены ли четверо подростков обратно в центр реабилитации.

Также, по некоторым данным, 15-летний злоумышленник, которому во вторник должны избрать меру пресечения, якобы ранее проходил реабилитацию в вышеназванном коммунальном учреждении.

Как сообщал УНИАН, утром 3 ноября в Лиманском районе Одесской области в лесополосе была обнаружена убитой 14-летняя ученица одесской школы №71.

Установлено, что девочка, проживавшая в Суворовском районе Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам.

Позже полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка. Он подозревается в том, что пытался изнасиловать жертву, избил и задушил. Злоумышленник ранее уже дважды задерживался за грабеж, в момент совершения преступления отбывал наказание условно.

Досудебное расследование осуществляют следователи Лиманского отдела полиции по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).