В Прилуках прощаются с погибшим при загадочных обстоятельствах 14-летним парнем (фото)

Представители власти заверили отца парня, что дело находится на личном контроле президента Украины.

5 ноября в Прилуках на Черниговщине прощаются с 14-летним Денисом Чаленко, погибшим при таинственных обстоятельствах.

К местному храму, где проходит прощание, пришли сотни людей – близкие, знакомые и просто неравнодушные к смерти Дениса люди, говорится в сюжете ТСН.

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Также пришли мэр города, губернатор области и новый руководитель местной полиции. Представители власти заверили отца парня, что дело находится на личном контроле президента Украины.

Кроме того, руководитель полиции сообщил журналистам, что следственные действия по делу продолжаются – правоохранители проводят поквартирный обход и определяют необходимые экспертизы.

Как известно, школьника нашли на путях еще неделю назад со следами сильного избиения. В версию полиции, что Дениса сбил поезд, родители не поверили. Прочесав местность, нашли много следов крови. Родители подозревают, что Дениса забили до смерти четверо подростков, на два года старше него. Один из них - сын местного судьи.