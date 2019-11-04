Смерть подростка в Прилуках: СМИ узнали новые подробности резонансного дела

В Главном управлении Нацполиции пока ждут выводов судмедэкспертов.

Расследованием смерти 14-летнего подростка из Прилук Дениса Чаленко теперь занимается Главное следственное управление Национальной полиции.

Как рассказал отец подростка Виктор Чаленко, в понедельник в морге Киева провели дополнительную судмедэкспертизу тела ребенка, передает "Обозреватель".

Читайте такжеНа Черниговщине люди жгли шины, требуя расследовать гибель парня (видео)

"Мы сейчас занимаемся похоронами. Дату точно сказать не могу, все зависит от того, как закончат экспертизу", – сказал Чаленко.

Чуть позже адвокат родителей погибшего Владимир Билык уточнил, что похороны состоятся 5 ноября, во вторник.

В Главном управлении Нацполиции также пока ждут выводов судмедэкспертов. "Все упирается пока в результаты экспертизы. От них зависит дальнейшее расследование", – сказала и.о. пресс-секретаря Главного управления Нацполиции Оксана Блищик.

Как сообщалось, 29 октября в Прилуках на железнодорожных путях было найдено тело 14-летнего школьника Дениса Чаленко. В местном отделении полиции заявили, что парень попал под дизельный поезд. Однако отец парня, Виктор Чаленко, с этим не согласен. По его словам, сына убили за несколько часов до того, как он оказался на рельсах.