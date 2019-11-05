На Полтавщине пьяный отец забил до смерти 6-месячного мальчика

Мужчина нанес сыну телесные повреждения, будучи в нетрезвом состоянии.

В Полтавской области отец забил до смерти 6-месячного мальчика.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев.

Читайте такжеСмерть подростка в Прилуках: СМИ узнали новые подробности резонансного дела

"Полиция Полтавщины расследует смерть 6-месячного мальчика на Лубенщине. Об ужасной трагедии, которая произошла в одном из сел района, сообщил местный врач. По предварительной информации, мальчику нанес телесные повреждения его отец, который находился в нетрезвом состоянии. Сейчас тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти. Полиция открыла уголовное производство. Фигурант задержан. Продолжается следствие",- заявил Сулаев.

Как сообщал УНИАН, в Белой Церкви Киевской области 20-летняя мать выбросила из окна 7 этажа своего новорожденного ребенка. В результате полученных травм ребенок умер.