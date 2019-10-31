20-летняя мать на Киевщине родила ребенка и выбросила из окна: подробности жуткого поступка

Мать задержали, но она сейчас в больнице.

В Белой Церкви Киевской области под балконом одной из многоэтажек нашли мертвого новорожденного ребенка. Оказалось, что ее выбросила из окна 7 этажа сама 20-летняя мать.

Почувствовав схватки, девушка вместо того, чтобы обратиться к медикам, решила скрыть все от родных. Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

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"Зайдя в ванную комнату, без соответствующей помощи родила там живую, жизнеспособную, доношенную девочку. После этого вынесла ребенка на балкон и выбросила его из окна седьмого этажа. Вследствие полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении.

Мать задержали, но она сейчас в больнице. Меру пресечения ей будут избирать после завершения лечения.

За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на такой же срок.