Под Киевом мужчина жестоко избил и несколько раз выстрелил в голову соседу (фото, видео)

Выяснилось, что конфликт между ними возник у входа в подъезд – не разминулись в двери.

В Ирпене Киевской области мужчина жестоко избил своего соседа металлической палкой и обстрелял из пистолета из-за конфликта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации в области.

Пострадавшему 46-летнему мужчине на месте происшествия оказали неотложную помощь медики. Его с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу.

Читайте такжеВ Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую из травмата (видео)«Около 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что на пороге дома на улице Севериновская лежит избитый мужчина. Полицейские сразу же опросили очевидцев происшествия, обследовали прилегающую территорию, провели ряд необходимых мероприятий и установили личность, которая обоснованно подозревается в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Злоумышленником оказался 42-летний житель Ирпеня», – говорится в сообщении.

На опубликованном полицией видео видно, как злоумышленник избивает лежащего без сознания мужчину, после чего несколько раз стреляет ему в голову.

Выяснилось, что конфликт между жителями многоквартирного дома возник у входа в подъезд – не разминулись в двери.

Также отмечается, что после нападения злоумышленник спрятал оружие в электрощитовой возле своей квартиры, однако служебная собака нашла пистолет «Форд12Р». Правоохранители установили, что пистолет принадлежит умершему человеку.

В настоящее время нападавший задержан и находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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