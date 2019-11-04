В Херсоне школьники устроили разборки со стрельбой

В результате 15-летний парень получил ранение и был госпитализирован.

В Херсоне в воскресенье, 3 ноября, подростки устроили "разборки" с применением оружия, в результате чего 15-летний парень попал в больницу.

Об этом сообщает "Херсон типичный".

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Отмечается, что инцидент произошел на улице Вишневой (бывшая Блюхера). В какой-то момент перепалка между подростками переросла в выяснение отношений с помощью оружия.

В результате выстрелов из пневматического пистолета 15-летний парень получил ранения в зоне правого предплечья и правого бедра.

Подробности инцидента уточняются.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в лесополосе, на территории Лиманского отдела Одесской области обнаружена убитой 14-летнюю девочку, о пропаже которой накануне заявила ее мать.

По подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего парня, с которым погибшая девушка училась в одной школе.