В Одессе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки (видео)

15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия.

В Одессе задержали подростка, которого подозревают в причастности к убийству 14-летней девочки, тело которой обнаружено сегодня.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, правоохранители разыскали несовершеннолетнего, которого последним видели с девочкой до ее исчезновения.

"Его разыскали. Он скрывался у своих знакомых. Сейчас 15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия", - отметили в главке.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 3 ноября, в лесополосе на территории Лиманского отдела Одесской области обнаружили убитой 14-летнюю девочку, об исчезновении которой в субботу заявила ее мать. Установлено, что 14-летня жительница Суворовского района Одессы 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехалась по домам.

По факту убийства открыто уголовное производство.