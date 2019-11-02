Во Львове напуганные лошади снесли скамейку и тяжело травмировали 15-летнюю девушку (видео)

У девушки диагностировали открытый перелом ноги.

Во Львове вечером субботы, 2 ноября, напуганные взрывом петарды лошади травмировали 15-летнюю девушку.

Как сообщает издание ZAXID.NET, животные вытянули прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где на тот момент сидела пострадавшая.

Читайте такжеИзнасилование и убийство в Херсоне: молодежь смеялась, пока бездомный тащил женщину в кусты

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, по предварительным данным, пострадали двое людей. Инцидент произошел примерно в 18:30. У девушки диагностировали открытый перелом ноги и ее доставили в больницу. Второй пострадавший, вероятно, является извозчиком кареты.

По данным городского депутата Игоря Зинкевича, на место вызвали ветеринара, который должен осмотреть пострадавшего коня, также на месте есть представители ГСЧС. Владелица фирмы, которая зарабатывает на конных прогулках по Львову, отказалась комментировать инцидент.