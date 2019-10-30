На Киевщине извращенец пытался раздеть 7-летнюю девочку: объявлено подозрение (фото, видео)

Злоумышленник задержан, полиция просит суд арестовать его.

В Обухове Киевской области объявили о подозрении мужчине, который на днях в одном из подъездов города пытался раздеть 7-летнюю девочку.

Читайте такжеВ киевском парке пьяный извращенец обнажился перед девочкой – полиция (фото, видео)Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«Полиция подала ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей... Сейчас 35-летнего подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – отметили в полиции.

Уголовное производство открыто по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве насильник посреди улицы напал на 16-летнюю девушку.