В Киеве насильник посреди улицы напал на 16-летнюю девушку (фото, видео)

Злоумышленником оказался 19-летний житель Киевской области, ранее судимый за грабеж.

В столице в Голосеевском районе правоохранители задержали молодого человека за попытку изнасилования несовершеннолетней. Намерения злоумышленника прекратил водитель такси, который услышал крики девушки, остановил его и держал до приезда полицейских.

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Правоохранители установили, что молодой человек зашел в кафе, где работает девушка, якобы спросить дорогу к местной строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сотрудница заведения согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу. Но тот начал приставать к ней, повалил на землю и пытался изнасиловать. Крики девушки о помощи услышал работник службы такси, который остановил парня и держал до прибытия полиции", - сообщил в.и.о. начальника отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 19-летний житель Киевской области, ранее судимый за грабеж.

Ранее в Киеве возле метро Житомирская 46-летний киевлянин напал на девушку, ограбил ее и изнасиловал.