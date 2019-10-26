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На Днепропетровщине зек убил конвоира (фото)

11:50, 26 октября 2019
Происшествия
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На военного напал осужденный на пожизненный срок / Центральное территориальное Управление Нацгвардии Украины

Инцидент случился в спецвагоне, который направлялся из Кривого Рога в Днепро, говорится в сообщении Центрального территориального Управления Нацгвардии Украины.

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По информации управления, убийство совершил осужденный к пожизненному заключению, который таким образом хотел убежать.

Одновременно Информатор добавляет, что происшествие случилось когда один из заключенных попросился в туалет. Он достал пистолет и выстрелил в сердце военнослужащего. Нападавшего удалось обезоружить и задержать.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 8-летний Кирилл Яцун, которого в августе во время игры облили бензином и подожгли другие дети, до сих пор находится в больнице. Украинцев просят помочь в сборе средств для его выздоровления.

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Теги: #Днепропетровщина#нападение#заключенные#Нацгвардияпогода в Днепре