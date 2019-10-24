В Харькове задержали подозреваемого в убийствах, которого 10 лет искал Интерпол (видео)

По данным силовиков, мужчина был участником преступной группы, которая похищала людей и выполняла заказные убийства на территории бывшего СССР.

В Харькове задержали подозреваемого в причастности к похищениям и заказным убийствам, которого Интерпол искал на протяжении 10 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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42-летний уроженец Луганщины долгое время жил в России. По данным местных силовиков, был участником преступной группы, которая похищала людей и выполняла заказные убийства на территории бывшего СССР. Речь идет о десятках убийств.

Пока вопрос об экстрадиции подозреваемого решается, Харьковский суд арестовал его на 40 суток.

Задержанный вины не признает и утверждает, что вернулся из РФ в Украину якобы из-за политических преследований. В Украине женился и основал собственный бизнес.

Как сообщал УНИАН, в Бердянске Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух главарей группировки черных риэлторов, которые угрозами и насилием отбирали жилье у граждан.