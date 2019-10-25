На Хмельнитчине мужчина застрелил тещу и тестя, ранил дочь и поджег машину

Мужчина пытался совершить самоубийство, однако был задержан правоохранителями.

В Хмельницкой области мужчина застрелил тещу и тестя, ранил 8-летнюю дочь, сел в автомобиль и поджег его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Инцидент произошел вчера, 24 октября, около 19.30 в селе Завалье Каменец-Подольского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейной перепалки мужчина из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу, а потом еще ранил в руку 8-летнюю дочь, которая бросилась защищать дедушку с бабушкой. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте происшествия.

Девочке удалось убежать из дома и вызвать полицию. После совершенного злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в лицо. Когда попытка не удалась, закрылся в автомобиле и поджег его. В это время по вызову прибыли патрульные, которые вместе с соседями потушили транспортное средство и задержали злоумышленника.

В настоящее время 40-летний мужчина находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и проводятся дальнейшие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Харькове возле супермаркета Восторг на улице Клочковской около 12:00 произошла стрельба. В результате перестрелки погиб один человек.