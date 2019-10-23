В Тернополе оборванные грузовиком троллейбусные провода травмировали 16-летнюю девушку-пешехода (видео)

Несовершеннолетняя получила травму лица. Сейчас следователи устанавливают виновников инцидента.

В Тернополе оборванные грузовиком троллейбусные провода травмировали девушку-пешехода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рядом с обнародованным видео на своей странице в Фейсбуке сообщил Святослав Журовский, руководитель КП «Тернопиль Интеравиа», которое, в частности, курирует уличные камеры наблюдения.

«Гигантский скворечник сначала рвет троллейбусную линию, потом такси залетает в эти оборванные провода, и они разрезают лицо пешеходу», - описал ситуацию Журовский.

В патрульной полиции Тернополя подтвердили, что такой инцидент произошел еще 18 октября около полуночи на перекрестке проспекта Воссоединения и ул. 15 апреля.

По данным полиции, в результате повреждения троллейбусных проводов несовершеннолетняя жительница Тернополя получила телесные повреждения. Патрульные вызвали «скорую» для нее и обеспечили охрану места с оборванными проводами.

Сейчас следователи устанавливают виновников инцидента.