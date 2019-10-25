Со шлемами и бронежилетами: полиция выследила банду, которая взрывала банкоматы в Днепре (фото, видео)

Во время обысков в их квартирах оперативники изъяли пистолеты, патроны, номерные знаки, шлемы, бронежилеты и тому подобное, с помощью которых совершали преступления.

Правоохранители выследили и задержали в Днепре банду из трех мужчин, которые уже успели взорвать десяток банкоматов в городе.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

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Отмечается, что дело расследуется с декабря 2018 года.

Членам преступной группировки от 22 до 32 лет. Во время обысков в их квартирах оперативники изъяли пистолеты, патроны, номерные знаки, шлемы, бронежилеты и др., с помощью которых совершали преступления.

Кроме того, правоохранители изъяли автомобили «БМВ» и «ВАЗ», скутер и велосипед, на которых передвигались злоумышленники.

Установлено, что подозреваемые действовали ночью и выбирали банкоматы, которые находились в удаленных районах города и не были оборудованы камерами видеонаблюдения. Как было установлено в ходе экспертизы, банкоматы были повреждены путем взрыва газовоздушной смеси.

Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Сейчас трое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПКУ.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. За совершение кражи в крупных размерах ворам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Юрьевском районе Днепропетровской области полиция обнаружила 53-летнюю женщину, которая почти 30 последних лет живет со старым советским паспортом.