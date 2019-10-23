В Днепропетровской области женщина почти 30 лет живет с паспортом несуществующего государства

Полиция во время операции «Мигрант» выявила 53-летнюю жительницу отдаленного села, которая живет со старым советским паспортом.

Днепр. 23 октября. УНИАН. В Юрьевском районе Днепропетровской области полиция обнаружила 53-летнюю женщину, которая почти 30 последних лет живет со старым советским паспортом.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Местную неработающую жительницу с паспортом несуществующего государства СССР обнаружили полицейские в глухом вымирающем селе Васильевка во время проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мигрант».

Как сообщили УНИАН в секторе превенции Юрьевского отдела полиции, женщина пояснила, что не поменяла паспорт на украинский из-за «нехватки средств» на поездку в райцентр в соответствующие службы. Вместе с тем женщина имеет удостоверение на постоянное проживание.

По словам полицейских, по закону женщина является лицом без гражданства и единственным выходом для нее будет получение гражданства Украины и украинского паспорта. Информация о правонарушительнице передана в территориальный орган Государственной миграционной службы.

В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 203 КУоАП (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Согласно протоколу она также должна выплатить 1, 7 тыс. грн штрафа.