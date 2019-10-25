Под Одессой мужчина забил палкой обидчика сестры

Через несколько часов работники Лиманского ОП установили место нахождения злоумышленника и задержали его.

В Лиманском районе Одесской области 39-летний мужчина забил палкой знакомого сестры.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

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Нападавшего уже задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как установили следователи, в день происшествия мужчине позвонила сестра и пожаловалась на знакомого, который пришел к ней во двор и начал скандалить.

Во время конфликта с незваным гостем он начал бить того по голове. Только когда односельчанин потерял сознание, правонарушитель осознал, что натворил, вызвал на место происшествия полицию, а сам сбежал. 42-летнего потерпевшего правоохранители обнаружили уже без признаков жизни.

Через несколько часов работники Лиманского ОП установили место нахождения злоумышленника и задержали его. Мужчина признался в содеянном. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до десяти лет заключения.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Одессе возле железной дороги обнаружили обугленное тело.

«Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека, обнаруженного вблизи железнодорожной станции «Одесса-Восточная», - отметили в главке