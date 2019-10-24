В Одессе возле железнодорожной станции обнаружили обугленное тело

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека.

В Одессе возле железной дороги обнаружили обугленное тело.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня об этом сообщил в полицию работник железнодорожной станции.

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«Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека, обнаруженного вблизи железнодорожной станции «Одесса-Восточная», - отметили в главке.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Принимаются меры по установлению личности погибшего человека, его пола и обстоятельств смерти.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.