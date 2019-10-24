В Винницкой области ВАЗ протаранил Audi: погибли три человека
В Винницкой области 23 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Авария произошла возле села Писаревка Ямпольского района.
По данным полиции, водитель автомобиля "ВАЗ 21093", местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6.
От полученных травм на месте происшествия погиб 52-летний водитель ВАЗа, его 27-летний пассажир, а также 70-летний водитель Audi.
Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек.
Как сообщал УНИАН, 23 октября на Полтавщине в селе Семьяновка Полтавского района грузовик протаранил частный дом.