Грузовик без тормозов протаранил дом на Полтавщине (видео)

Грузовик перевозил бетонные опоры, никто не пострадал.

В среду, 23 октября, в Полтавской области в селе Семьяновка Полтавского района грузовик протаранил частный дом.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Полтавского облуправления ГСЧС Светлана Рыбалко, КамАЗ въехал в частный жилой дом, расположенный на повороте, возле спуска с горы.

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К счастью, никто не пострадал. На момент аварии хозяева находились в другой комнате.

КамАЗ перевозил бетонные опоры. По словам водителя, у автомобиля отказали тормоза.

На место происшествия кроме спасателей прибыли представители полиции и организации, которым принадлежит грузовик. Вместе с правоохранителями и владельцами они установят размер причиненного ущерба и будут решать вопрос о возмещении хозяевам поврежденного дома.

Напомним, в Беляевском районе Одесской области во время столкновения грузовика и легкового автомобиля один человек погиб и четверо пострадали.