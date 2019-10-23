В Киеве педофил приставал к 10-летней девочке - полиция показала фоторобот

Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся.

В Киеве в течение суток случилось два случая совершения сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девушек.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции. "В Подольское управление полиции от женщины поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Червонопольской неизвестный приставал к ее 10-летней дочери и касался ее тела. Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся", - говорится в сообщении.

По словам заявительницы, незнакомец – худощавого телосложения ростом примерно 150 см, с короткими темными волосами и наушниками на голове, был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета – не выговаривает букву "р".

"Также в Дарницкое управление полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что в арке дома на улице Драгоманова неизвестный обнажил половой орган, чем совершил развратные действия в отношении ее 11-летней дочери", - добавили правоохранители.

Правоохранители устанавливают личности причастных к указанным преступлениям, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее в школе №123 в Подольском районе Киева разгорелся скандал из-за неизвестного мужчины, который приставал к первокласснику в туалете.