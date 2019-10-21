В Киеве неизвестный проник в школу и приставал к первокласснику в туалете (фото)

По словам сестры школьника, учителя пытаются не предавать огласке инцидент.

В школе №123 в Подольском районе Киева вспыхнул небывалый скандал из-за неизвестного мужчины, который приставал к первокласснику в туалете.

Об инциденте у себя на странице в Facebook рассказала сестра школьника Анастасия Григорук.

Читайте такжеБыл одет в футболку с петухом: в Харькове педофил зверски изнасиловал 12-летнюю (фото)«Видите эту мразь на фото? Это не просто человек. Это конченый педофил, который попал в школу моего брата и напал на него в туалете. Малыш только пошел в школу. Идет второй месяц. И тут происходит п****ц. Чувак стоял в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полез к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить мудака по рукам и убежать. Прикол в том, что сегодня директор школы, учителя и все-все-все, мало того, что не признались родителям в произошедшем, так еще и сказали «не фантазировать, не сгущать краски и не придавать это огласке», – отметила она.

По ее словам, неадекватный мужчина был замечен в еще одной школе.

«При просмотре камер получилось опознать. Более того, оказалось, что он «отметился» еще в одной школе. Правда, там учителя более сообразительные. Они смогли поймать его, но пока ждали полицию – мразь сбежала», – добавила девушка.

Как ранее сообщал УНИАН, в Винницкой области мужчина изнасиловал свою 12-летнюю дочь.