Киевляне отбуксировали Lexus, который заблокировал движение трамваев (видео)
18:19, 23 октября 2019Происшествия
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Помог пассажирам водитель микроавтобуса, который привязал к авто трос и оттащил его от путей.
Инцидент произошел в Шевченковском районе Киева / скриншот
В среду, 23 октября, в Киеве горожане самостоятельно отбуксировать припаркованный автомобиль Lexus, который заблокировал движение трамваев.
Читайте такжеНа Ривненщине трассу на Киев заблокировал сломанный семиметровый фонарь под напряжением (видео)Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице паблика «Киев оперативный».
На видеозаписи видно, что помогал пассажирам трамвая водитель микроавтобуса, который привязал к Lexus трос и оттащил его от путей.
Инцидент произошел на улице Дмитриевской в Шевченковском районе Киева.
Ранее УНИАН сообщал, как в центре Киева дипломат на авто заблокировал движение трамваев.
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