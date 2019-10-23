Киевляне отбуксировали Lexus, который заблокировал движение трамваев (видео)

Помог пассажирам водитель микроавтобуса, который привязал к авто трос и оттащил его от путей.

В среду, 23 октября, в Киеве горожане самостоятельно отбуксировать припаркованный автомобиль Lexus, который заблокировал движение трамваев.

Читайте такжеНа Ривненщине трассу на Киев заблокировал сломанный семиметровый фонарь под напряжением (видео)Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице паблика «Киев оперативный».

На видеозаписи видно, что помогал пассажирам трамвая водитель микроавтобуса, который привязал к Lexus трос и оттащил его от путей.

Инцидент произошел на улице Дмитриевской в Шевченковском районе Киева.

Ранее УНИАН сообщал, как в центре Киева дипломат на авто заблокировал движение трамваев.