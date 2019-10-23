Выхватил телефон: в сети показали, как Кличко пытается помешать съемке (видео)

Пресс-секретарь мэра Киева назвала видео "манипуляцией".

В Сети появилось видео, на котором мэр Киева Виталий Кличко выхватил мобильный телефон из рук журналиста, чтобы помешать съемке встречи с жителями столицы.

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Отмечается, что во время встречи с жителями Соломенского района мэр обсуждал вопрос незаконной застройки столицы. Когда же у него спросили об одном из скандальных объектов на Платоновском переулке, мэр начал нервничать и, по словам свидетелей, выхватил мобильный из рук журналиста портала «Стопкор».

Последний утверждает, что его еще и ударил мэр-боксер. Лично Кличко инцидент не комментирует, его пресс-секретарь назвала видео «манипуляцией».

Как ранее сообщал УНИАН, по информации активистов Кличко одобрил строительство в урочище Горбачиха, несмотря на запрет.