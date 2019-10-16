Кличко одобрил строительство в урочище Горбачиха, несмотря на запрет - активисты

Активистка Елена Фатеева подчеркивает, что решение мэра Киева «не только нарушает ряд законов и международных экологических конвенций, а и наносит непоправимый ущерб природе города Киева».

Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на запрет, выдал распоряжение за бюджетные деньги провести бетонирование берега Десенки для последующего строительства.

Об этом в группе «Заказчик Горбачиха» в Facebook сообщила активистка Елена Фатеева‎.

«В угоду застройщику ЖК Русановская Гавань, который строит свои дома на недопустимо близком расстоянии от кромки воды, Виталий Кличко выдаёт распоряжение за бюджетные деньги провести бетонирование этого берега Десенки, с выступом в воду от береговой линии примерно на 40 метров», - отмечается в сообщении.

Активистка подчеркивает, что решение мэра Киева «не только нарушает ряд законов и международных экологических конвенций, а и наносит непоправимый ущерб природе города Киева».

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По ее данным, «положительную оценку влияния на окружающую среду» от бетонирования берега подписал начальник управления экологии КМДА Андрей Малеваный.

Отмечается, что КП «Плесо», выступающее заказчиком в строительстве, было вручено «предписание» о запрете на проведение каких-либо работ на берегу Десенки. Несмотря на это, КП продолжает строительство на берегу и в лесу Урочища Горбачиха, а также работы по бетонированию самого русла реки.

"Бетоном заливается берег, в котором расположены норы бобров, рубятся деревья, на которых живут птицы, и сейчас строители в плотную подошли и начали уничтожать одно из уникальнейших мест города Киева - Урочище Горбачиха - Киевскую Эйву, или, как ее называют ученые, Киевскую Амазонию", - говорится в сообщении.

В связи с этим активисты вызвали полицию, но сотрудники правоохранительных органов отказалась препятствовать строительству.

«Если вы увидите проведение работ по строительству и бетонированию, нужно вызывать полицию. И оформить в полицию «Сообщение о преступлении». Статья 356 «самоуправство». Нужно полиции показать «предписание», на основании которого застройщику запрещено проводить любые работы. Также нужно звонить по номеру 1551 и 1545 и оставлять жалобу на проведение работ, несмотря на запрет проведения работ, выданный Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины», - отметила Елена Фатеева.