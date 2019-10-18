В двух киевских медцентрах торговали рецептами на метадон (фото)

Правоохранители устанавливают круг причастных к преступлению лиц.

В Киеве служебные лица двух медицинских центров нелегально изготовляли и продавали рецепты на наркотические средства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, в Киеве приостановили деятельность двух частных медицинских центров, которые за деньги осуществляли незаконную выдачу рецептов на право приобретения метадона.

Читайте такжеВ Одессе у местного жителя изъяли метамфетамин на полтора миллиона гривень«В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц, действуя по предварительному сговору и в нарушение приказов МЗ Украины относительно правил выписывания рецептов и порядка оборота наркотических средств в учреждениях здравоохранения Украины, изготавливала и сбывала рецепты на отпуск наркотического средства – метадон при отсутствии медицинских показаний», – говорится в сообщении.

Сумма вознаграждения за изготовление одного рецепта составляла от 300 до 700 гривень.

Отмечается, что в дальнейшем лица, которые приобрели рецепт, направлялись в аптеки коммунального предприятия и на основании указанного документа приобретали наркотические средства.

По результатам проведения обысков в частных медицинских центрах, аптеках и по месту жительства причастных лиц, обнаружено и изъято значительное количество бланков, рецептов на право приобретения наркотических средств, медицинскую документацию, штампы, печати врачей, компьютерную технику.

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения и решается вопрос об уведомлении им о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ч.1 ст.309 – незаконное приобретение, хранение наркотических средств, без цели сбыта (лишение свободы до 3 лет); ч.1 ст.319 – незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств из корыстных побуждений (ограничение свободы до 3 лет); ч.2 ст.307 – незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц (до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

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