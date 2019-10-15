В Колумбии задержали старушку с 17 килограммами кокаина в инвалидном кресле
15:59, 15 октября 2019Курьёзы
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Пенсионерка направлялась в Мадрид, чтобы «воссоединиться с семьей».
Старушку задержали в аэропорту города Рионегро / фото: pexels
В Колумбии задержали 81-летнюю женщину, которая пыталась перевезти 17 килограммов кокаина в инвалидном кресле.
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По данным полиции, пенсионерка направлялась в Мадрид, чтобы «воссоединиться с семьей». Ее задержали в аэропорту города Рионегро.
«Женщина перевозила наркотики в раме инвалидной коляски», - уточнили в полиции.
Также в ведомстве рассказали, что это уже третий случай за год, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков.
Как сообщал УНИАН, в Колумбии наркоторговцы пытались провезти через пункт пропуска гроб с марихуаной.
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