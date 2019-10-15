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В Колумбии задержали старушку с 17 килограммами кокаина в инвалидном кресле

15:59, 15 октября 2019
Курьёзы
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Старушку задержали в аэропорту города Рионегро / фото: pexels

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По данным полиции, пенсионерка направлялась в Мадрид, чтобы «воссоединиться с семьей». Ее задержали в аэропорту города Рионегро.

«Женщина перевозила наркотики в раме инвалидной коляски», - уточнили в полиции.

Также в ведомстве рассказали, что это уже третий случай за год, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков.

Как сообщал УНИАН, в Колумбии наркоторговцы пытались провезти через пункт пропуска гроб с марихуаной.

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Теги: #Колумбия#кокаин#пенсионер