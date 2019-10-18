Слетели с трассы и врезались в дерево: в Тернопольской области в ДТП погибли две 20-летние девушки (фото)

Авария произошла в темное время суток, поэтому автомобиль заметили не сразу.

В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли две 20-летние девушки.

Как проинформировали УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, об автомобиле в зарослях на обочине дороги сообщили в полицию и «скорую» водители около 7.30 сегодня, 18 октября.

Отмечается, что авария произошла на автодороге «Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь» между населенными пунктами Дружба и Струсов.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot Partner не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, а затем слетела в кювет и врезалась в дерево.

Следователи предполагают, что авария произошла примерно с 04.00 до 07.30, поэтому автомобиль заметили не сразу.

На момент приезда медиков водитель и его пассажирка были мертвы. Их тела из поврежденного авто освободили спасатели. Погибшие - 20-летние жительницы Теребовлянского района.

Данное происшествие внесено в ЕРДР в соответствии со ч. 2 ст. 286 УК.