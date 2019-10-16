В Черновцах НАБУ проводит обыски у председателя облсовета (видео)

Правоохранители заблокировали вход в кабинет председателя облсовета Ивана Мунтяна.

В Черновцах детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в кабинете председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители сегодня утром заблокировали вход в кабинет Мунтяна; туда не пускают журналистов.

Управляющий делами областного совета Николай Борец в комментарии журналистам сообщил, что ему неизвестно, где сейчас находится Мунтян.

Справка. Депутат Черновицкого областного совета, председатель областной организации политической партии "Батькивщина" Иван Мунтян был избран председателем Черновицкого областного совета в декабре 2015 года.