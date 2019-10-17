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В Днепре расстреляли Mercedes, водитель погиб на месте (видео)

20:13, 17 октября 2019
Происшествия
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Подозреваемый в убийстве задержан / фото УНИАН

Читайте такжеВ Одессе задержали иностранца, который расстрелял автомобиль и ограбил "Новую почту"Об этом пишет Страна.

Предварительно известно, что мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.

Полиция и следователи выясняют детали происшествия. На месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.

Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве задержали.  Им оказался 53-летний Вадим Савчук.

Как ранее сообщал УНИАН, в Николаеве на заправке нашли три расстрелянных трупа.

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Теги: #Днепр#убийствопогода в Днепре