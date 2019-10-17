В Днепре расстреляли Mercedes, водитель погиб на месте (видео)
20:13, 17 октября 2019Происшествия
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На месте находятся родственники и друзья погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.
Подозреваемый в убийстве задержан / фото УНИАН
Вечером в четверг, 17 октября, в Днепре на Набережной Заводской обстреляли автомобиль Mercedes. Его водитель погиб на месте.
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Предварительно известно, что мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.
Полиция и следователи выясняют детали происшествия. На месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.
Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 53-летний Вадим Савчук.
Как ранее сообщал УНИАН, в Николаеве на заправке нашли три расстрелянных трупа.
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