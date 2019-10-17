В Днепре расстреляли Mercedes, водитель погиб на месте (видео)

На месте находятся родственники и друзья погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.

Вечером в четверг, 17 октября, в Днепре на Набережной Заводской обстреляли автомобиль Mercedes. Его водитель погиб на месте.

Читайте такжеВ Одессе задержали иностранца, который расстрелял автомобиль и ограбил "Новую почту"Об этом пишет Страна.

Предварительно известно, что мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.

Полиция и следователи выясняют детали происшествия. На месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.

Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 53-летний Вадим Савчук.

Как ранее сообщал УНИАН, в Николаеве на заправке нашли три расстрелянных трупа.