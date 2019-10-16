Житомирский депутат погиб во время работы с «болгаркой»

По сведениям правоохранителей, депутат получил несовместимые с жизнью травмы.

Депутат Житомирского городского совета Валерий Горб сегодня, 16 октября, погиб при трагических обстоятельствах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

«В возрасте 39 лет при трагических обстоятельствах погиб депутат Житомирского городского совета седьмого созыва Валерий Горб», - говорится в сообщении.

Как сообщили в правоохранительных органах, Горб погиб из-за неисправной «болгарки», которой он работал у себя дома.

«У болгарки лопнул диск, Валерий получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Валерий Горб родился 10 апреля 1980 года в селе Нагоряны Овручского района Житомирской области. В 2016 году окончил Житомирский национальный агроэкологический университет. С 2015 года - депутат Житомирского городского совета седьмого созыва. В 2017-2019 годах Горб был директором КП «Центр инвестиций» Житомирского городского совета.