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В Киеве маршрутка с пассажирами снесла столб, парализовав движение троллейбусов (фото, видео)

10:07, 14 октября 2019
Происшествия
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фото kiev.informator.ua

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Как сообщает Информатор, в результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали с незначительными травмами.

По словам водителя, маршрутку подрезал легковой автомобиль, поэтому он, пытаясь избежать столкновения, вывернул автобус в сторону.

Из-за того, что маршрутка разрушила столб, была повреждена контактная линия, и остановлено движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33.

Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожье в результате столкновения грузовика и маршрутного такси погибла женщина, еще восемь человек госпитализированы.

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Теги: #ДТП в Киеве#ДТП с маршруткойпогода в Киеве