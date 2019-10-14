В Черновицкой области неизвестные срезали флаги Украины с могил двух погибших АТОшников

В полиции сообщили, что причастные к совершению правонарушения пока не найдены.

В Черновицкой области неизвестные надругались над могилами двух погибших участников антитеррористической операции, срезав на них флаги Украины.

Как сообщили жители села Банилов В ижницкого района, этот инцидент произошел в ночь на 14 октября на сельском кладбище.

Флаги срезали с могил погибших бойцов АТО Ивана Дияконюка и Александра Колотило.

По словам жителей Банилова, родственники погибших участников АТО обнаружили срезанные флаги на могилах сегодня утром, 14 октября. Вблизи двух могил злоумышленники оставили только деревянные шесты от флагов.

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Родственники погибших написали заявления в полицию.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области корреспонденту УНИАН сообщили, что по данному факту правоохранители внесли сведения в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях.

Также в полиции добавили, что пока причастные лица к совершению правонарушения не найдены.

Справка УНИАН. Александр Колотило и Иван Дияконюк погибли на Луганщине в 2014 году во время выполнения боевых задач.