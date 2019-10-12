"Исчезло до сотни": на Волыни жители обвинили мужчину в охоте на котов (видео)

Люди убеждены, что котов убивает их сосед. Мертвых животных вылавливали на местном водоеме.

Жители двух улиц в Ковеле на Волыни утверждают, что их котов вылавливает и убивает сосед.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По их словам, мужчина убивает котов, так как считает их самым большим врагом для голубей, которых разводит. Раненых животных не раз доставали из капканов, а также мертвыми вылавливали в местном водоеме.

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На нескольких улицах города котов почти нет. Они исчезают посреди дня. Маленького Пушика владелица лишь на несколько минут выносит на двор и сразу прячет в дом. Местные рассказывают, что боятся выпускать пушистых, ибо за несколько лет их исчезла чуть ли не сотня.

Люди убеждены, что котов убивает их сосед. Мертвых животных вылавливали на местном водоеме.

"Он угрожает людям, сказал, что коты здесь ходить не будут", - говорит Зинаида Паляница.

Мужчина вместе с женой с соседями не общаются. Калитка закрыта. ТСН поговорила с мужем по телефону. Он говорит, что почти десять лет разводит редких голубей. За большие деньги покупает их за границей и уже неоднократно видел, как его птиц съедали соседские коты.

Мужчина не отрицает, что котов вылавливает. Но, мол, только тех, кто заходит к нему. Животных не убивает, а вывозит из деревни. Соседи же утверждают, что он умышленно охотится на котов. У ограды показывают ловушки - капканы.

Как сообщал УНИАН, в Виннице 50-летнего местного жителя Геннадия Ветрова, который безжалостно убил кота на глазах у детей, осудили на пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года.