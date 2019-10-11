В Тернопольской области трое злоумышленников ограбили ювелирный магазин, но не смогли вынести сейф

Злоумышленники сорвали решетку с окна с помощью автомобиля, уничтожили витрины и пытались вынести сейф, однако не смогли вытащить его через окно.

В Тернопольской области по тревоге поднят весь личный состав полиции в рамках спецоперации «Сирена» в связи с ограблением ювелирного магазина в Хоросткове.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления полиции, сегодня 11октября, в 3:46 в дежурную часть Гусятинского отделения полиции поступило сообщение о преступлении в городе Хоростков.

Владелец ювелирного магазина сообщила, что в 3:19 трое неизвестных мужчин в масках, угрожая охраннику фирмы убийством, сорвали тросом с помощью автомобиля решетку с металлопластикового окна. После этого пытались вынести большой сейф, однако он не поместился в окно. При этом злоумышленники уничтожили витрины и похитили с них золотые изделия. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Дальше подозреваемые поехали в сторону села Сухостав Гусятинского района.

«Злоумышленники были одеты в темную одежду, передвигаются на автомобиле марки Audi А6, частичный номерной знак ВО 86**, серебряного цвета», - сообщили в полиции.