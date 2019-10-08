Годовщина взрывов на арсенале в Ичне: журналисты показали, что там происходит (видео)

На территории склада до сих пор раздаются взрывы, их устраивают специально в ходе разминирования.

Прошел год со времени масштабного пожара в Ичне на Черниговщине. Хоть охрану военного склада и усилили, взрывы до сих пор там раздаются.

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В прошлом году в ночь на 9 октября на арсенале в воздух взлетали сотни боеприпасов. Людям удалось выжить, но десятки семей остались без крыши над головой. Как они живут сейчас и считают ли следователи до сих пор, что это была диверсия - говорится в сюжете ТСН.

19 домов взрывы разрушили, всем желающим приобрели новые дома еще в прошлом году. Еще в более чем 70 домах жить можно, но они и до сих пор повреждены. Некоторые местные жители поднимают шум, мол, их дома так и не отремонтировали.

Главной причиной того, что произошло в Ичне, следователи до сих пор называют диверсию. Выяснили, что взрываться начало возле забора.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С близлежащих территорий было эвакуировано более 12,5 тыс. людей.

По факту взрывов на арсенале открыто два уголовных производства – по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Для преодоления последствий взрывов выделил 100 млн грн. 24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах.