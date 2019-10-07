Следователи рассматривают четыре версии крушения самолета Ан-12 под Львовом

На сегодня следователи рассматривают четыре версии падения самолета Ан-12 4 октября под Львовом: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, неисправность самолета и погодные условия.

Об этом сегодня, 7 октября, сообщил заместитель начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области Андрей Кумечко.

По его словам, в самолете было достаточно топлива, чтобы долететь до аэропорта, самолет не был перегружен.

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"Это был плановый рейс - самолет следовал из Испании в Турцию через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям "Рено". Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа", - отметил Кумечко.

Как сообщал УНИАН, 4 октября возле Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Украина-Аероальянс". Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов". В самолете находились семеро членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

В пресс-службе аэропорта "Львов" сообщили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Он должен был сесть во львовском аэропорту на дозаправку.

По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.