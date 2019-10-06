В Одесской области грузовик столкнулся с легковушкой: есть погибшие и пострадавшие

Четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии.

В Беляевском районе Одесской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля один человек погиб и четверо пострадали.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, авария произошла 5 октября около 23:00 в селе Великий Дальник.

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«Один человек погиб. Четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии», - сообщили в главке.

Как отмечается, причины лобового столкновения Mercedes и Renault устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области грузовик насмерть сбила женщину. После этого машину по инерции занесло на территорию Чертковского РО Управление ГСЧС, где она протаранила еще и припаркованные авто марки Opel.