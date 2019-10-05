Авиакатастрофа Ан-12 под Львовом: стало известно о состоянии пострадавших

Двух пострадавших в результате падения самолета Ан-12 перевели в травматологическое отделение.

Двух пострадавших в результате аварии самолета Ан-12 под Львовом перевели в травматологическое отделение.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"По состоянию на сегодня, 10:00, состояние двух пострадавших - средней тяжести, стабильное, с положительной динамикой. Вчера под вечер их перевели в травматологическое отделение. Состояние третьего пострадавшего остается тяжелым. Он перенес операцию, находится в сознании, но в реанимационном отделении. Пациенты находятся под постоянным наблюдением. Им предоставляется вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

"Относительно пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое", - добавил городской голова Львова Андрей Садовый на странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, вблизи Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов". В самолете находились семь членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки топлива.