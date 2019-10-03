В Херсоне неизвестные из автомобиля расстреляли двух мужчин

Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В результате стрельбы в центре Херсона тяжело ранены двое мужчин.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, к правоохранителям поступила информация, что на ул. Тираспольской неизвестные стреляли из автомобиля и скрылись с места происшествия.

По словам свидетелей, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета. В результате стрельбы пострадали двое мужчин, которых направили в больницу.

«Потерпевшие, 1969 и 1977 г.р., сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник ГУНП в Херсонской области полковник полиции Александр Прокудин принял решение ввести в действие полицейскую операцию «Сирена».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции для проведения первоочередных следственных действий.

По факту покушения на убийство следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство (ст. 15 «Покушение на преступление» Уголовного кодекса Украины и п. 1 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» УК Украины).