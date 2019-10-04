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Закончилось топливо: министр сообщил о 4 погибших в результате падения самолета возле Львова (видео)

09:40, 04 октября 2019
Происшествия
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Как сообщил министр, аварийную посадку самолет совершил в селе Сокольники вблизи аэродрома / facebook.com/vladyslav.kryklii

Читайте такжеВозле Львова упал военный самолет: есть жертвы (фото)Об этом у себя на странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министр отметил, что аварийную посадку самолет совершил в селе Сокольники возле аэродрома.

«Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании «Украина-Аероальянс», по предварительной информации, с 3 членами экипажа на борту, по маршруту Вико (Испания) – Львов совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники возле аэродрома. По предварительным данным, 4 погибших», – отметил Кріклій.

По его словам, аварийную посадку самолет совершил в связи с тем, что закончилось топливо. На данный момент, как добавил министр, начато расследование.

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Теги: #авария#Львовская областьпогода во Львове