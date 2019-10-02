"Проскочили" на красный: во Львове машина патрульных перевернулась на перекрестке (видео)

На зеленый свет выехал автомобиль Skoda Octavia, который и влетел в машину патрульных.

В среду, 2 октября, во Львове патрульные на Ford Transit вылетели на красный свет на перекресток и устроили аварию.

Об этом сообщает руководитель ОО “Варта 1” Игорь Зинкевич в Facebook, ссылаясь на слова очевидцев.

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Судя по публикации и видео, правоохранители пытались "проскочить" на красный свет светофора без включенных проблесковых маячков и каких-либо сигналов. В это же время на зеленый свет выехал автомобиль Skoda Octavia, который и влетел в машину патрульных.

"Автомобиль спец подразделения батальона полиции особого назначения ГУНП во Львовской области перевернулся на бок. На видео видно, что ехал на красный", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работают представители полиции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Известно, что есть пострадавшие, но все живы.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине вчера автомобиль сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.