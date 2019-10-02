Под Полтавой микроавтобус сбил насмерть патрульную во время задержания злоумышленника (фото)

В патрульной полиции сообщили, что женщина воспитывала 10-летнего сына.

В Полтавской области в страшной дорожной аварии погибла 35-летняя патрульная полицейская Марина Фетч.

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Как сообщила в Facebook пресс-служба Патрульной полиции Полтавской области, полицейская заступила на дежурство на дорожную станцию патрульной полиции в городе Лубны (автодорога М-03 “Киев-Харьков-Довжанский”).

Предварительно, около 16 часов патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировке. На требование полицейских остановиться водитель не реагировал. После непродолжительного преследования патрульные остановили авто.

Во время поверхностной проверки у водителя и в салоне авто Volkswagen Passat обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Для проведения проверки на состояние опьянения водителя и оформления адмінматериалов патрульная Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.

В это время по дороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, который наехал на патрульную и влетел в остановившийся на обочине микроавтобус.

Несмотря на попытки полицейских реанимировать Марину, патрульная скончалась на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства этого страшного ДТП.

Отмечается, что женщина воспитывала 10-летнего сына.

Ранее во Львове патрульные на Ford Transit вылетели на красный свет на перекресток и устроили аварию.