В Житомирской области подростки избили 15-летнюю девочку и ее маму - СМИ

Пострадавшая девочка призналась родителям, что она систематически подвергалась травле со стороны нападавших.

В Бердичеве Житомирской области мама 15-летней девочки, которая учится в одном из профтехучилищ города, подала заявление в полицию по факту буллинга, которому систематически подвергалась ее дочка.

Женщина утверждает, что девочке постоянно угрожают сверстницы. Обратиться в полицию ей пришлось после того, как этим воскресеньем в парке культуры и отдыха ее дочку, а потом и ее саму, избили агрессивные подростки, передает Berdichev.biz.

По словам матери, о том, что ее дочке забили "стрелку" в курилке за гаражами возле парка культуры и отдыха она узнала уже после того, как ей прислали СМС с просьбой срочно прийти и спасти девочку. Когда родители прибежали, ребенка уже избивало несколько девочек, вокруг собралась большая толпа подростков, никто не делал попыток пресечь драку. Более того – многие снимали проходящее на мобильные телефоны. По словам матери, когда она бросилась спасать дочку, то напали и на нее.

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По факту данного события был вызван наряд полиции, подозреваемых в избиении доставили в Бердичевский горотдел полиции, где они сделали ряд жизнерадостных селфи и разместили их в социальных сетях. В полиции журналистам рассказали свою версию событий: что в результате словесного конфликта завязалась драка между двумя девочками, которая закончилась нанесением телесных повреждений. Кто кого бил – выясняет следствие, ведомости внесены в ЕРДР за ст. 125 ч.І Криминального кодекса Украины.

Пострадавшая девочка призналась родителям, что она систематически подвергалась травле со стороны нападавших. Они постоянно угрожали и насмехались над своей жертвой и даже говорили, что хотят видеть ее в гробу.

"Теперь семья боится, что дело попробуют замять, ведь одним из инициаторов систематической травли и избиений является дочка сотрудницы Бердичевского отдела полиции", - пишут СМИ.

Как сообщалось, 22 сентября на Контрактовой площади в Киеве четверо неизвестных напали и избили парня.