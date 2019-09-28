Авария с маршруткой в Черкасской области: один из 11 пострадавших скончался в больнице (фото)
20:22, 28 сентября 2019Происшествия
61 0
В полиции подтвердили, что пострадало 11 человек.
Один из пострадавших в ДТП на Черкащине умер в больнице / фото ch.npu.gov.ua
Один из пассажиров маршрутки, которая столкнулась с грузовиком в Черкасской области, скончался в больнице.
Читайте такжеВ Запорожской области в ДТП погибло двое людей, еще двое пострадали (фото)
Об этом сообщил представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко в комментарии "Громадському".
Кроме того, он сообщил, что окончательное количество пострадавших составляет 11 человек.
Как сообщал УНИАН, в Черкасской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали более 10 человек. В полиции сначала говорили о 5 пострадавших. Всех травмированных госпитализировали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter