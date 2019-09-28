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Авария с маршруткой в Черкасской области: один из 11 пострадавших скончался в больнице (фото)

20:22, 28 сентября 2019
Происшествия
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Один из пострадавших в ДТП на Черкащине умер в больнице / фото ch.npu.gov.ua

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Об этом сообщил представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко в комментарии "Громадському".

Кроме того, он сообщил, что окончательное количество пострадавших составляет 11 человек.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали более 10 человек. В полиции сначала говорили о 5 пострадавших. Всех травмированных госпитализировали.

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Теги: #ДТП#маршрутка#Черкассыпогода в Черкассах