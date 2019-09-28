Во Львове подросток погиб в результате падения с шестого этажа недостроя
17:35, 28 сентября 2019Происшествия
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Полиция расследует инцидент как несчастный случай.
Иллюстрация / zrk.clan.su
Во Львове с высоты шестого этажа недостроенного дома, где в течение нескольких лет не проводятся никакие работы, упал подросток.
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Как сообщили в полиции Львовской области, несмотря на усилия врачей скорой медицинской помощи, от полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу.
Полицейские установили личность ребенка. Им оказался 13-летний житель города Винники.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Запорожье ребенок выпал из окна и разбился на смерть.
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